Черговий "Юлій Цезар". В Одесі таксист здивував незвичайною їздою (відео)

Пасажирка, яка стала очевидицею, наголосила, що до безпеки такої поїздки залишаються питання

Одеський таксист порушував правила безпеки під час їзди. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі таксист здивував незвичайною їздою. Водій стежив за дорогою і водночас дивився одразу в кілька гаджетів, які встановив на торпеді.

Про це повідомили у Telegram-каналі "7 канал Одеса".

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Другий Юлій Цезар?

На опублікованому записі можна побачити, як одеський таксист одночасно стежить за дорогою, спілкується з пасажиркою та водночас дивиться у п'ять смартфонів та планшет.

"Одеський таксист може поcперечатися у багатозадачності з Юлієм Цезарем. Щоправда, до безпеки такої поїздки залишаються питання", – зауважила свідок.

У Мережі показали, як маршрутник розважається за кермом

У Києві водій маршрутки одночасно віз пасажирів та сидів у соцмережах. Однак після публікації відео користувачі розкритикували і маршрутчика, й автор запису.

На записі видно, що маршрутка їде з низькою швидкістю. У цей час водій однією рукою користується телефоном, а іншою тримає кермо, час від часу відпускаючи його.