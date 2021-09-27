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Одесі підлітки розгромили орендований будинок заради лайків у TikTok – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 вересня, 18:26
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Господарі квартири прийшли, коли їм ввечері подзвонили сусіди і сказали, що з вікон летять картини, техніка і посуд
Підлітки в Одесі викидали речі господарів квартири через вікно і ледь не повалили шафу
Підлітки в Одесі викидали речі господарів квартири через вікно і ледь не повалили шафу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі підлітки розгромили орендований будинок, у якому знімали відео для соцмережі TikTok. Власник будинку тепер шукає підлітків, щоб ті компенсували йому завдані збитки.

про інцидент написали в Telegram-канал Новини Одеса.

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За попередніми даними, інцидент стався у селищі Прилиманському. Там підлітки, на вигляд яким до 14 років, орендували приватний житловий будинок. У якийсь момент вони ледь не завалили шафу.

Все це підлітки знімали на відео і публікували в Мережі. Вони не соромилися матюкатися і навіть співати гімн України.

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"Вони зняли будинок для святкування дня народження. Близько 8 вечора нам подзвонили сусіди і сказали, що з вікон летять картини, техніка і посуд", – розповіла господарка помешкання.

У соцмережах пишуть, що власники будинку тепер шукають підлітків і вимагатимуть компенсацію.

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"В процесі "розваг" поламали більярдний стіл, диван, усі ліжка, шафу, розбили абсолютно весь посуд, розбили вікно, порвали штори. Зламали карнизи, обірвали всі декорації, вазони, статуетки", – додали в Мережі.

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