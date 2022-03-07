Окупанти завдали ракетного удару по селу Тузли на Одещині (відео)

Попередньо жертв внаслідок удару немає

Удар був нанесений по об'єктах критичної інфраструктури/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують вести вогонь проти України. На цей раз атакували Одеську область.

Про це повідомив речник регіонального штабу Сергій Братчук.

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Ракетний удар був завданий по селу Тузли.

"Ворог з моря завдав ракетний удар в районі населеного пункту Тузли. По інших населених пунктах інформація уточнюється. За даними на цю хвилину, постраждалих немає. Удар був нанесений по об'єктах критичної інфраструктури", — сказав Братчук.

Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

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"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

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