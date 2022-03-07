Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Тузлы в Одесской области (видео)

Предварительно жертв в результате удара нет

Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают вести огонь против Украины. На этот раз атаковали Одесскую область.

Об этом сообщил спикер регионального штаба Сергей Братчук.

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Ракетный удар был нанесен по селу Тузлы.

"Враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам информация уточняется. По данным на эту минуту, пострадавших нет. Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры", — сказал Братчук.

Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

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"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп в Telegram.

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