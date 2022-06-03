Російські окупанти запустили ракети з підводного човна у Чорному морі.

Про це повідомляють ОК "Південь".

"Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку. Одна крилата ракета була збита над морем на Одещині, ще 3 крилаті ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною", – йдеться у повідомленні.