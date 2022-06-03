Оккупанты запустили ракеты с подводной лодки – подробности

Российские оккупанты запустили ракеты с подводной лодки в Черном море.

Об этом сообщают ОК "Юг".

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Одну ракету сбили над морем в Одесской области, еще три — в Николаевской области. В Черном море на выполнении боевых задач находятся три ракетных корабля и подводная лодка, а также 5 ВДК, сообщили в ОК "Юг". Именно с подлодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления.

Сбитую ракету над Одесской областью подтвердил спикер ОВА Сергей Братчук.

"Предварительно, запуск был осуществлен с российской подлодки", – сказал Братчук.