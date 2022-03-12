Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Біля Одеси 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти України

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 15:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один із полонених стверджує, що під час просування вглиб України окупанти починають усвідомлювати, що у них не миротворча місія
Російські морські піхотинці влаштували бунт / Колаж "Сьогодні"
Російські морські піхотинці влаштували бунт / Колаж "Сьогодні"

Під Одесою600 російських морських піхотинців збунтувалися і не вийшли із судна. Все для того, щоби не воювати проти України.

Про це розповів один із російських полонених, повідомляє СБУ.

Реклама

На допиті в СБУ військовий стверджує, що російське військове керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.

Також він додав, що в ході просування в глиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них не миротворча місія.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому. Під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається", – зізнається бранець.

Реклама

Що за корабель ЗСУ підбили біля Одеси

Українські воїни знищили гордість російських військовихЧорноморський флот. Окупанти втратили свій новий патрульний корабель "Василь Биков".

Реклама

"Сьогодні корабель затонув. Інформації про долю екіпажу немає. Вертольоти до тих, хто тоне, не підберуться. Але, може, комусь і пощастило", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Перша медична допомога
Допоможи!
Мер говорить
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Фінанс-дайджест
Більше новин
Рупори Кремля
Путіністи 🤬
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Паралімпіада-2022. Медалі
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Китай КитайCN
18
18
23
59
2
flag Україна УкраїнаUA
10
10
8
28
3
flag Канада КанадаCA
8
5
10
23
4
flag Франція ФранціяFR
6
2
2
10
5
flag Австрія АвстріяAT
5
4
3
12
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39061.88

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2581.18

Litecoin (LTC)

105.4

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС
Запитай у лікаря

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти