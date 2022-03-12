Біля Одеси 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти України

Один із полонених стверджує, що під час просування вглиб України окупанти починають усвідомлювати, що у них не миротворча місія

Російські морські піхотинці влаштували бунт / Колаж "Сьогодні"

Під Одесою600 російських морських піхотинців збунтувалися і не вийшли із судна. Все для того, щоби не воювати проти України.

Про це розповів один із російських полонених, повідомляє СБУ.

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На допиті в СБУ військовий стверджує, що російське військове керівництво відновило практику "розстрільних загонів" – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.

Також він додав, що в ході просування в глиб України армія окупантів починає усвідомлювати, що у них не миротворча місія.

"Але нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому. Під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається", – зізнається бранець.

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Що за корабель ЗСУ підбили біля Одеси

Українські воїни знищили гордість російських військовихЧорноморський флот. Окупанти втратили свій новий патрульний корабель "Василь Биков".

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"Сьогодні корабель затонув. Інформації про долю екіпажу немає. Вертольоти до тих, хто тоне, не підберуться. Але, може, комусь і пощастило", – йдеться у повідомленні.

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