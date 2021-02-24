"Залишатися в Одеському СІЗО небезпечно": адвокати Стерненка просять перевезти його до Києва

Розглядати заяву будуть до трьох днів

Активіста Сергія Стерненка, якого засудили в Одесі 23 лютого, вимагають перевезти з Одеського СІЗО до Києва.

Реклама

У юридичній компанії "Міллер" заявили, що в столиці йому буде безпечніше, ніж в Одесі.

"Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", – написали юристи.

Адвокати вже подали заяву про переведення Стерненка до Києва. Розглядатимуть її до трьох днів.

В тренді Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків

Нагадаємо, після винесення вироку активісту під стіни суду підтяглися соратники Стерненка – вони блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти його до СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети, відбулися зіткнення з правоохоронцями.

Реклама

Також повідомлялося, що прямо із залу суду Стерненко нібито подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб "подякувати" за вирок, однак прессекретар глави держави Юлія Мендель спростувала таку розмову.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама