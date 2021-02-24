Русский
$ 27,9
33,88
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

"Залишатися в Одеському СІЗО небезпечно": адвокати Стерненка просять перевезти його до Києва

24 лютого, 13:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розглядати заяву будуть до трьох днів

Активіста Сергія Стерненка, якого засудили в Одесі 23 лютого, вимагають перевезти з Одеського СІЗО до Києва.

Реклама

У юридичній компанії "Міллер" заявили, що в столиці йому буде безпечніше, ніж в Одесі.

"Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", – написали юристи.

Адвокати вже подали заяву про переведення Стерненка до Києва. Розглядатимуть її до трьох днів.

В тренді
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків

Нагадаємо, після винесення вироку активісту під стіни суду підтяглися соратники Стерненка – вони блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти його до СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети, відбулися зіткнення з правоохоронцями.

Реклама

Також повідомлялося, що прямо із залу суду Стерненко нібито подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб "подякувати" за вирок, однак прессекретар глави держави Юлія Мендель спростувала таку розмову.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Одеса СІЗО адвокати стерненко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прокуратура детально пояснила, за що Стерненку дали сім років тюрми
Прокуратура детально пояснила, за що Стерненку дали сім років тюрмиВлада
В Одесі горіла висотка, є жертва (фото)
В Одесі горіла висотка, є жертва (фото)Одеса
Гола одеситка з аномальним волоссям потрапила в Instagram-бан (фото)
Гола одеситка з аномальним волоссям потрапила в Instagram-бан (фото)Фаново
На Одещині чоловік вбив колегу заради наживи
На Одещині чоловік вбив колегу заради наживиОдеса
Заява прокурора Одещини після засудження Стерненка (відео)
Заява прокурора Одещини після засудження Стерненка (відео)Україна
Заманювали інтимом і грабували: в Одесі зловили банду
Заманювали інтимом і грабували: в Одесі зловили бандуОдеса

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти