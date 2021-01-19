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Під Одесою чоловік тримав худобу на лютому морозі: у ситуацію втрутилися копи (фото)

19 січня, 13:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Тварини були виснажені

В Одеській області 50-річний житель одного з селищ Іванівської ОТГ утримував дванадцять корів прямо на вулиці, незважаючи на мороз і сніг.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, про це правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж. За висновком ветеринара, корови були виснажені через нестачу харчування і незадовільні умови.

Зараз худобу тимчасово розмістили у покинутих будівлях.

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На правопорушника склали адміністративний протокол за порушення правил тримання тварин відповідно до ч. 2 ст. 89 КУпАП. Крім того, з господарем провели профілактичну бесіду і зобов'язали найближчим часом забезпечити худобі гідні умови утримання.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині бездомним кішкам відрізали лапи. Копи почали розслідування. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також нагадаємо, на Львівщині чоловік прив'язав собаку до машини і їздив з ним містом. Максимальне покарання, яке загрожує 53-річному жителю Новояворівська, – до трьох років обмеження волі.

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поліція Одеська область корови морози жорстоке поводження
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