Під Одесою буде потужний вибух – подробиці (фото, відео)

Перед початком курортного сезону рятувальники прочісували морське дно на предмет вибухонебезпечних предметів, вони знайшли боєприпаси і снаряди, які збираються знешкодити

У Білгород-Дністровському районі Одеської області завтра, 19 червня, рятувальники планують знешкодити, шляхом вибуху, велику кількість снарядів і боєприпасів. Останні підняли з дна моря – там вони перебували на кораблі, який затонув під час Другої світової війни.

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Рятувальники виносять з моря знайдений небезпечний боєприпас, щоб потім знешкодити. Фото: пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області

Як розповіла "Сьогодні" речник головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, судно зі снарядами і боєприпасами раніше було виявлено поблизу курортного селища Лебедівка на глибині близько 4 метрів.

"Станом на сьогодні (18 червня – ред.) роботи ще тривають. В суботу (19 червня – ред.). всі ці боєприпаси будуть підривати. За цей час були обстежені 21 тис. кв. м. дна, вилучені 69 артснарядів, 7460 підривників, 14 тис. вибухонебезпечних предметів. Вони перебували на глибині 4 метрів", – повідомила нам Марина Мартиненко.

Вона зазначила, що унікальним є те, що там працюють водолази-сапери, а їх в Україні дуже мало.

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За їхніми підрахунками, на морському дні загалом може міститися близько 150 тис. небезпечних предметів. З урахуванням того, що селище, поблизу якого ведуться роботи – курортне, то було вжито заходів, щоб там не було відпочивальників.

Боєприпаси знайдені поблизу курортного селища Лебедівка. Фото: пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області

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Раніше ми повідомляли, що боєприпаси часів Другої світової війни виявили в Донецькій області.

Також нагадаємо, снаряди часів Другої світової війни виявили на територіях відразу двох шкіл у Києві.