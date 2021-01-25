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Під Одесою протестують моряки: вони перекрили трасу на Київ (фото і відео)

25 січня, 11:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Учасники акції хочуть зустрічі з губернатором області

В Одесі моряки вийшли на акції протесту проти корупції у сфері дипломування моряків. Трасу Київ – Одеса перекрили.

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Про це повідомляє 048.ua.

За словами організатора акції Христини Король, нині моряк не може отримати жоден документ без хабара.

Усього в акції беруть участь близько 100 людей. На місці знаходяться багато журналістів і правоохоронці. Мітингувальники хочуть, щоб на акцію приїхав губернатор Одеської області.

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На вулиці йде дощ, плакати намокли, учасники протесту тримають у руках тільняшки і скандують "моряк не банкомат!"

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Також відомо, що подібні акції проходять у Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі, Маріуполі та Очакові.

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Ініціатором виступає ГО "Українське об'єднання моряків". До них також приєднаються представники Портофлоту, яким, за словами організації, також не дають отримати необхідні документи і влаштували масові звільнення.

Нагадаємо, раніше підприємці блокували трасу в Одесі.

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Одеса протести моряки траса Київ-Одеса протестуючі
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