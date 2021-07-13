Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Під Одесою вертоліт зніс кемпінг і мало не скалічив людей – відео (оновлено)

13 липня 2021 11:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обурені відпочивальники пішли розбиратися до пілота, але вибачень від нього не почули

У Грибівці Одеської області приватний вертоліт, сідаючи на узбережжі, ледь не покалічив відпочивальників і зруйнував кемпінгове містечко.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відпочивальники поставили кемпінг і облаштували зону відпочинку. І раптом сильні потоки повітря від вертольота підняли парасолі і розірвали намети. Уламки летіли прямо в людей.

"Від потоку вітру у наших сусідів намети зрівняло із землею і хлопчика, який перебував у ній, вдарило кріпленнями. Прийшовши до тями, побігли на гору до горе-пілотові, але не почули від нього вибачення" , – написали обурені люди.

Не пропусти!
Ніхто на Євро не обіграв цих двох! Унікальне досягнення непрохідних сотників Італії
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020
Реклама

За даними "Державного реєстру повітряних суден України", вертоліт Eurocopter EC155B1 з реєстраційним номером UR-ICH належить відомому одеському бізнесмену, засновнику фармацевтичної компанії "Інтерхім" Анатолію Редеру.

"Думська" пише, що вертолітний майданчик біля приватної будівлі не сертифікований Державіаслужбою України, однак пілоти мали право на таку посадку.

Нагадаємо, у Польщі вертоліт з українцями на борту впав у воду. Аварія сталася на озері Талти в Вармінсько-Мазурському воєводстві. Три людини постраждали.

Крім того, у Зімбабве військовий вертоліт врізався у житловий будинок – серед загиблих дитина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Сотні віруючих паралізували рух трасою під Одесою (відео)
Сотні віруючих паралізували рух трасою під Одесою (відео)Одеса
В Одесі обвалилася двоповерхівка: рятувальники оглядають завали (відео)
В Одесі обвалилася двоповерхівка: рятувальники оглядають завали (відео)Одеса
Вимагали віддати зарплату і житло: одеський військовий поскаржився на цькування у військовій частині
Вимагали віддати зарплату і житло: одеський військовий поскаржився на цькування у військовій частиніОдеса
Українська мова
Українська мова "зламала" одеських депутатів. Обережно – дуже сумне відеоОдеса
Навчання Sea Breeze у Чорному морі не пройшли без провокацій РФ. Що утнули окупанти
Навчання Sea Breeze у Чорному морі не пройшли без провокацій РФ. Що утнули окупантиУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти