Під Одесою біля пункту пропуску "Кучурган" затримали російських диверсантів

На Одещині біля пункту пропуску "Кучурган" 26 лютого затримали російських диверсантів.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
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Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів у напрямку Придністров'я.
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Російські диверсанти фотографували військові об'єкти та інфраструктуру пункту пропуску "Кучурган". Охоронці кордону затримали чоловіків. Під час затримання диверсанти розтрощили телефон.
У мікроавтобусі, на якому вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчать про їхню диверсійну діяльність.
При собі російські диверсанти мали паспорти невизнаної ПМР. Злочинців передали поліції.
На Одещині затримали диверсантів
У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини
У Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг. Про це повідомляється на Telegram-каналі МВС України.
"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.
Як пишеться в повідомленні, рятувальники нікого не залишають у біді, тому знайшли для гостей старий одяг, а паралельно зателефонували до поліції.
"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям в підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. І смішно, і грішно, і страшно... Тож, друзі, закликаємо усіх бути пильними! Зараз такий важкий час, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення", – сказано у повідомленні.
Ситуація в Україні 26 лютого
На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"
Крім того, вночі у різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.
Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.
Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").