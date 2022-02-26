Под Одессой возле пункта пропуска "Кучурган" задержали российских диверсантов

При себе российские диверсанты имели паспорта непризнанной ПМР. Преступников передали полиции

В Одесской области задержали диверсантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области возле пункта пропуска "Кучурган" 26 февраля задержали российских диверсантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух российских диверсантов в направлении Приднестровья.

Российские диверсанты фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". Охранники границы задержали мужчин. Во время задержания диверсанты разбили телефон.

В микроавтобусе, на котором они прибыли, нашли спальные мешки и другие вещи, свидетельствующие об их диверсионной деятельности.

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При себе российские диверсанты имели паспорта непризнанной ПМР. Преступников передали полиции.

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В Одесской области задержали диверсантов

В Киеве диверсанты пришли в пожарную часть

В Киеве задержали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду. Об этом сообщается на Telegram-канале МВД Украины.

"Сегодня в Киеве в 44-ю ДПРЧ пожаловали гости. Хотя какие они гости, кто их звал? И представились они бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их подлинности. Были они в нашей форме Вооруженных сил, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они к пожарной части попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевки", – написала пресс-служба министерства.