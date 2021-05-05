Русский
$ 27,73
33,51
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Катерина II з валізами на Ростов і цвях в українській мові. Як плакати в ресторані "підірвали" Одесу

5 травня, 12:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Багатьом одеситам не сподобався гумор власників закладу – пишуть, що "западенці знахабніли" і не будуть заходити в цей ресторан

В Одесі почався скандал через дизайн ресторану "Реберня". На стінах зобразили проткнуту цвяхом українську мову і імператрицю Катерину, котра збирає валізи до Ростова. Однак жартів власників закладу не оцінили в Мережі.

Реклама

Відповідні фото опублікували в Telegram-каналі "Одеса Сейчас".

Так, на одному з плакатів російська імператриця Катерина II стоїть біля валіз, показуючи рукою на табличку з написом "Ростов".

На іншій стіні є зображення червоного язика, проткнутого цвяхом. Картина підписана словом "Мова". У Мережі плакат розтлумачили як утиск української мови.

Реклама

Також показали і герцога де Рішельє, який з 1805 по 1814 роки обіймав посаду генерал-губернатора Одеси. Його ресторатори назвали "понаїхалим".

В тренді
Ще одна область може потрапити в "червону зону" карантину

В результаті гумор власників закладу багатьом одеситам не сподобався і в Мережі почався конфлікт.

Реклама

Коментатори пишуть, що не стали б навіть заходити в цей ресторан, і що "западенці знахабніли".

Нагадаємо, раніше житомирський депутат зганьбився білбордами до 9 травня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чотири трупи у колодязі в Одеській області: слідів насилля на тілах загиблих не знайшли (оновлено)
Чотири трупи у колодязі в Одеській області: слідів насилля на тілах загиблих не знайшли (оновлено)Одеса
В Одесі школяр бризнув вчительці в обличчя з газового балончика: відео (оновлено)
В Одесі школяр бризнув вчительці в обличчя з газового балончика: відео (оновлено)Одеса
В Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії: намагалася схуднути
В Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії: намагалася схуднутиОдеса
В Одеській області в покинутому колодязі знайшли чотири трупи (фото)
В Одеській області в покинутому колодязі знайшли чотири трупи (фото)Одеса
Мріяла стати моделлю і була улюбленицею. Що відомо про дівчинку, яка померла від анорексії (оновлено)
Мріяла стати моделлю і була улюбленицею. Що відомо про дівчинку, яка померла від анорексії (оновлено)Одеса
"Фотограф Шарія", фаєри у Шевченка і сутички: як пройшов Марш захисників міста в Одесі (оновлено)Одеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти