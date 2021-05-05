Катерина II з валізами на Ростов і цвях в українській мові. Як плакати в ресторані "підірвали" Одесу

Багатьом одеситам не сподобався гумор власників закладу – пишуть, що "западенці знахабніли" і не будуть заходити в цей ресторан

В Одесі почався скандал через дизайн ресторану "Реберня". На стінах зобразили проткнуту цвяхом українську мову і імператрицю Катерину, котра збирає валізи до Ростова. Однак жартів власників закладу не оцінили в Мережі.

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Відповідні фото опублікували в Telegram-каналі "Одеса Сейчас".

Так, на одному з плакатів російська імператриця Катерина II стоїть біля валіз, показуючи рукою на табличку з написом "Ростов".

На іншій стіні є зображення червоного язика, проткнутого цвяхом. Картина підписана словом "Мова". У Мережі плакат розтлумачили як утиск української мови.

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Також показали і герцога де Рішельє, який з 1805 по 1814 роки обіймав посаду генерал-губернатора Одеси. Його ресторатори назвали "понаїхалим".

В результаті гумор власників закладу багатьом одеситам не сподобався і в Мережі почався конфлікт.

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Коментатори пишуть, що не стали б навіть заходити в цей ресторан, і що "западенці знахабніли".

Нагадаємо, раніше житомирський депутат зганьбився білбордами до 9 травня.