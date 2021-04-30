Переплутали солдатів. Житомирський депутат зганьбився білбордами до 9 травня (фото)

У Житомирській області на білборді помилилися з фото військових – хто зображений на рекламному щиті

Депутат Житомирської обласної ради Костянтин Черпіцький оскандалився білбордом з поздоровленням до 9 травня. На рекламному щиті показані фото німецьких солдатів.

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Відповідне фото опублікував у Telegram-каналі блогер donetchanyn.

На білборді зображений момент, коли солдати СС йшли в атаку. При цьому поверх цього фото розмістили синьо-жовту стрічку, а внизу додали напис: "Спасибі за перемогу! Дякуємо за життя!".

"Депутат Житомирської обласної ради дякує "діда за перемогу". У якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, які йдуть в атаку. Чому б і ні", – написав автор.

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В Україні 9 травня відзначається державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З 2015 року святкування "розділили": Верховна Рада встановила відзначати 8 травня, як День пам'яті і примирення, як і по всій Європі.