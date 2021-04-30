Святкові вихідні в Одесі. Які обмеження чекають відпочивальників (відео)

Курортна Одеса, яка зараз у "жовтій зоні" карантину, готується прийняти туристів на довгі вихідні.
"Сьогодні" з'ясували, які обмеження чекають на гостей.
Погода в Одесі буде теплою. Удень 30 квітня у місті було 16 градусів, а на Великдень буде ще тепліше. Однак скупатися у морі не вийде – вода тільки 11 градусів.
Добова оренда житла в середньому 450 гривень, така ціна тримається останні два роки. Напливу туристів чекають вже завтра. У деяких ресторанах готують паски на замовлення.
"Спекли більше 150 пасок для улюблених постійних гостей, звісно ми їх доставляємо, але і залишили для тих, хто у ці свята прийде і захоче подихати свіжим повітрям біля моря і покуштувати святої паски", – сказала директор ресторану Євгенія Партікевич.
Дорога до Одеси стала більш комфортною. "Укрзалізниця" додала кілька поїздів. А для автомобілістів днями закінчили ремонтувати міст на трасі, що веде з Києва.
Храми на Великдень в Одесі будуть працювати за тими правилами, що і скрізь: дистанція між вірянами, маски і ікони не цілувати. Богослужіння на Великдень транслюватимуть два місцеві телеканали. А в автомобільному кінотеатрі у сквері Гамова покажуть фільм про останні дні Ісуса.
Нагадаємо, Одеська область може знову повернутися в "червону зону". Показники епідемічного навантаження у регіоні знову поповзли вгору.
Крім того, ми писали, що два одеських санаторія прийматимуть хворих з постковідним синдромом.
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