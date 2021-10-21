Ховайте парасольки: синоптики розповіли яка погода буде в Одесі

Завтра, 22 жовтня, в Одесі синоптики обіцяють теплу погоду, але небо буде вкрите хмарами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень в Одесі буде до 20 градусів тепла. Небо буде хмарним, але без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду.
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Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів тепла.
Аномально холодний вересень
метеорологічна осінь прийшла в Київлише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
Раніше ми писали:
- який буде зима в Україні . Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україна потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.