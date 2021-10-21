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Ховайте парасольки: синоптики розповіли яка погода буде в Одесі

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
21 жовтня, 17:30
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Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 9 до 11 градусів тепла
Погода в Одесі на 22 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Одесі на 22 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 22 жовтня, в Одесі синоптики обіцяють теплу погоду, але небо буде вкрите хмарами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень в Одесі буде до 20 градусів тепла. Небо буде хмарним, але без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів тепла.

Погода в Харкові на 22 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру
Погода в Харкові на 22 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Аномально холодний вересень

метеорологічна осінь прийшла в Київлише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Раніше ми писали:

  • який буде зима в Україні . Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україна потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.

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21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

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