Прячьте зонтики: синоптики рассказали какая погода будет в Одессе

Завтра, 22 октября, в Одессе синоптики обещают теплую погоду, но небо будет покрыто облаками.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем в Одессе будет до 20 градусов тепла. Небо будет облачным, но без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров на секунду.
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Ночью столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
Ранее мы писали:
- какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.