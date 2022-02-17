П'яне ДТП в Одесі: водій збив школярку та протаранив чотири машини (відео)

Від удару 12-річну дівчинку відкинуло на п'ять метрів, вона у реанімації

В Одесі водій "Шевроле" вилетів на червоне світло на регульований пішохідний перехід, збив школярку, і протаранив чотири припарковані автомобілі. Що з дитиною, і чому мчав на червоний, дізналася кореспондент "Сьогодні" Дар'я Сидоровська.



Жахлива аварія сталася на околиці Одеси. Пішоходи дочекалися зеленого світла, рушили і раптом почули гуркіт двигуна. Сергій на власні очі бачив, як помаранчеве "Шевроле" не зупинилося на червоний для нього сигнал і помчало з шаленою швидкістю.

"Роблю крок уперед і чую удар, бачу як дівчина перелітає через нього після удару. Від сильного удару у нього напевно спрацювала подушка безпеки і його повело убік, він влетів у припарковані машини збоку", – каже очевидець аварії Сергій Зарецький.

Від удару 12-річну дівчинку відкинуло на п'ять метрів! Дитина в реанімації.

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"На щастя ушкоджень, що становлять серйозну загрозу для життя, немає. Але вона вимагає лікування", – сказав завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко.

Сильно постраждали і чотири автомобілі на узбіччі, до яких в'їхав автомобіль. Свідки запевняють – водій був "під хмільком".

Алкогольне сп'яніння підтвердила та експертиза. Чоловіка затримали, поки він перебуває у СІЗО.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

управління у стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.

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