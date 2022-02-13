Померла до приїзду медиків: під Одесою вантажівка збила літню жінку

У Сухому Лимані під Одесою вантажівка на смерть збила 74-річну жінку. Вона загинула від отриманих травм.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Деталі
Інцидент стався близько 14 години на вулиці Таїровській. Вантажівка Mercedes-Benz Actros наїхала на місцеву 74-річну жінку, коли вона перетинала дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула.
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На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські перевірили у водія вміст алкоголю в крові. Чоловік був тверезим. Наразі його підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від трьох до восьми років за ґратами.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.