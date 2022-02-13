Померла до приїзду медиків: під Одесою вантажівка збила літню жінку

Пенсіонерка загинула від отриманих травм

Водію загрожує покарання у вигляді від 3 до 8 років в'язниці/Фото: поліція Одеської області, колаж: "Сьогодні"

У Сухому Лимані під Одесою вантажівка на смерть збила 74-річну жінку. Вона загинула від отриманих травм.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Деталі

Інцидент стався близько 14 години на вулиці Таїровській. Вантажівка Mercedes-Benz Actros наїхала на місцеву 74-річну жінку, коли вона перетинала дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські перевірили у водія вміст алкоголю в крові. Чоловік був тверезим. Наразі його підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від трьох до восьми років за ґратами.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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