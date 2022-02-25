Ракета влучила в панамське судно неподалік Одеси

З ладу було виведено частину обладнання, на борту сталася пожежа

Російські війська стріляють іноземними кораблями / Фото: Колаж: Сьогодні

На якірній стоянці №358 Південного порту відбулося влучення ракети в кормову частину т/г NAMURA QUEEN (прапор Панама). Судно прямувало до порту на завантаження зерна.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.

Реклама

Так, з ладу було виведено частину обладнання.

"На судні пожежа, запрошено пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" вирушив на допомогу. Ситуація контрольована", – йдеться у повідомленні.

Обстановка навколо Києва