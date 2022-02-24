Російські військові обстріляли село на Одещині – 18 загиблих (фото)

Внаслідок удару РФ по військовій частині в селі Липецьке Одеської області загинуло 18 людей. Наразі рятувальники розбирають завали
Про це повідомили в Одеській ОДА, посилаючись на дані рятувальників.
Станом на 11.00 рятувальники дістали з-під завалів 6 постраждалих, їх госпіталізували до Подільської міської лікарні.
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Один із врятованих, на жаль, помер у лікарні. Загалом загинуло 18 людей – 8 чоловіків та 10 жінок.
Наразі працівники ДСНС продовжують розбирати завали.
Що відбувається у інших регіонах?
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