Российские военные обстреляли село в Одесской области – 18 погибших (фото)

В результате удара РФ по воинской части в селе Липецкое Одесской области погибло 18 человек. Сейчас спасатели разбирают завалы.
Об этом сообщили в Одесской ОГА, ссылаясь на данные спасателей.
По состоянию на 11:00 спасатели достали из-под завалов 6 пострадавших, их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.
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Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Всего погибло 18 человек – 8 мужчин и 10 женщин.
Сейчас работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.
Что происходит в других регионах?
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- Российские военные ударили по украинскому военному объекту в Броварах, что под Киевом. Взрыв был такой силы, что его услышали даже жители столицы.