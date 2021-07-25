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Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)

25 липня 2021 11:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На пляжі Скадовська продавці як бачать камеру – відразу тікають

Що продають на пляжах в Одесі та Скадовську. Колаж: "Сьогодні"

Що продають на пляжах в Одесі та Скадовську. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

На українських курортах торгують їжею на будь-який смак. Скільки коштує обід у моря і чи безпечно там є – вирішили з'ясувати кореспонденти "Сьогодні", які влаштували рейд найпопулярнішими пляжами – в Одеській і Херсонській областях.

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До довгої палиці прив'язали сушену рибу, яка билася об пірс, а потім – терлася об одяг і пахви продавця. Ціна кусається – лящ – 250 гривень. Кукурудзу продають, не встаючи з підстилки, качан коштує 50 гривень. Скаржаться – торгівля не йде.

Морозиво на одеському пляжі ще треба пошукати, за ріжок – 25 гривень, але є з десяток різновидів шашлику. М'ясо зберігають в холодильнику біля столиків, смажать на мангалі – теж на очах у клієнтів.

На пляжі Скадовська продавці як бачать камеру – відразу навтьоки. Знають, така виносна торгівля – нелегальна. Це – переважно заробляють місцеві. Домашнє з пилу жару продають на пляжах. Такі ж на набережній – дійсно, на третину дорожче. Але там хоча б видно, як їх готують.

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Уздовж берега на лотках – продукція на будь-який смак. Пиріжки весь день лежать на 30-градусній спеці, а мухи – бонусом. Суха і в'ялена риба теж смажиться на сонці. Багато відпочиваючих обідають на відкритих терасах. На милі для клієнтів тут економлять, як і на антисептику.

Поруч в схожих умовах готують і випічку. Однак покупців не лякають ні відсутність води, ні брудні жаровні. Тому варто бути пильними, щоб частину відпустки не провести на лікарняному ліжку.

Раніше в Одесі Держпродспоживслужба тимчасово заборонила купатися в морі через потужні зливи, які пройшли 22 липня.

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