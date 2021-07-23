В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися: у чому причина

Після злив у морі багато бруду, тому занурюватися у воду поки не варто

Українцям поки не радять купатися в морі. Колаж "Сьогодні"

В Одесі Держпродспоживслужба тимчасово заборонила купатися в морі через потужні зливи, які пройшли 22 липня.

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Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Зазначається, що через сильні дощі в море потрапило багато поверхневих вод, а разом з тим і бруду. Тому купання у морі поки може бути небезпечним для людей – можна підхопити захворювання, що передаються водним шляхом.

Точних термінів дії заборони поки немає.

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Нагадаємо, важкі погодні умови в Україні, зокрема, штормовий вітер, привели до смерті двох людей . Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій.

Крім того, у Кіровоградській області ліквідовують наслідки негоди . Через сильну зливу, грози і вітет пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.

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