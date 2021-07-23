В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися: у чому причина

Українцям поки не радять купатися в морі. Колаж "Сьогодні"
В Одесі Держпродспоживслужба тимчасово заборонила купатися в морі через потужні зливи, які пройшли 22 липня.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Зазначається, що через сильні дощі в море потрапило багато поверхневих вод, а разом з тим і бруду. Тому купання у морі поки може бути небезпечним для людей – можна підхопити захворювання, що передаються водним шляхом.
Точних термінів дії заборони поки немає.
Нагадаємо, важкі погодні умови в Україні, зокрема, штормовий вітер, привели до смерті двох людей . Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій.
Крім того, у Кіровоградській області ліквідовують наслідки негоди . Через сильну зливу, грози і вітет пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.
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