Скончалась до приезда медиков: под Одессой грузовик сбил пожилую женщину

Пенсионерка погибла от полученных травм

Водителю грозит наказание в виде от 3 до 8 лет тюрьмы/Фото: полиция Одесской области, коллаж: "Сегодня"

В Сухом Лимане под Одессой грузовик насмерть сбила 74-летнюю женщину. Она погибла от полученных травм.

Об этом сообщает полиция Одесской области

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Инцидент произошел около 14 часов на улице Таировской. Грузовик Mercedes-Benz Actros наехал на местную 74-летнюю женщину, когда она пересекала дорогу. От полученных травм потерпевшая погибла.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Полицейские проверили у водителя содержание алкоголя в крови. Мужчина был трезв. В настоящее время его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину водителя докажут, ему будет грозить от трех до восьми лет за решеткой.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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