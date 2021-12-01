Занадто гарячий "душ". В Одесі з труби будинку окріп ллють прямо на перехожих (відео)

Вода з незрозумілих причин ллється з фасаду Єврейської лікарні

Струмінь гарячої води ллється прямо на тротуар, яким ходять люди. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі з Єврейської лікарні по вулиці М'ясоїдівська, 32 ллється струмінь гарячої води прямо на тротуар. Вода потрапляє на людей, які проходять повз лікарню.

Відео розмістив місцевий Telegram-канал "Думська".

Реклама

"У Єврейській лікарні з труби ллється струмінь гарячої води прямо на тротуар, яким ходять люди!" , – йдеться у підписі до відео.

При цьому не зрозуміло, звідки з'явилася труба на фасаді будівлі.

Реклама

Про Єврейську лікарню

Так її називали та називають досі ще з 1802 року. Зараз це втомлений, проте унікальний архітектурний ансамбль, який створювали архітектори Мінкус, Клейн, Троупянський, Гальперсон. І якщо в 1803 тут налічувалося 20 ліжок, то до 1894 одночасно там могли приймати 230 пацієнтів.

Спочатку там справді лікували лише євреїв, але до кінця позаминулого століття віросповідання пацієнта не відігравало жодної ролі. Нині це Міська клінічна лікарня №1.

Раніше ми писали: