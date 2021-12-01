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Слишком горячий "душ". В Одессе из трубы дома кипяток льют прямо на прохожих (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 декабря, 14:17
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Вода по непонятным причинам льется из фасада Еврейской больницы
Струя горячей воды льется прямо на тротуар, по которому ходят люди.
Струя горячей воды льется прямо на тротуар, по которому ходят люди. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе из Еврейской больницы по улице Мясоедовская, 32 льется струя горячей воды прямо на тротуар. Вода попадает на людей, которые проходят мимо больницы.

Видео разместил местный Telegram-канал "Думская".

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"В Еврейской больниц из трубы льется струя горячей воды прямо на тротуар, по которому ходят люди!", – говорится в подписи к видео.

При этом не понятно, откуда труба появилась на фасаде здания.

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О Еврейской больнице

Так ее называли и называют до сих пор еще с 1802 года. Сейчас это подуставший, но, тем не менее, уникальный архитектурный ансамбль, который создавали архитекторы Минкус, Клейн, Троупянский, Гальперсон. И если в 1803 году тут насчитывалось 20 коек, то к 1894 году единовременно там могли принимать 230 пациентов.

Изначально там действительно лечили только евреев, но к концу позапрошлого столетья вероисповедание пациента не играло ни какой роли. В настоящее время это Городская клиническая больница №1.

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