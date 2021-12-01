Слишком горячий "душ". В Одессе из трубы дома кипяток льют прямо на прохожих (видео)

Вода по непонятным причинам льется из фасада Еврейской больницы

Струя горячей воды льется прямо на тротуар, по которому ходят люди. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе из Еврейской больницы по улице Мясоедовская, 32 льется струя горячей воды прямо на тротуар. Вода попадает на людей, которые проходят мимо больницы.

Видео разместил местный Telegram-канал "Думская".

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"В Еврейской больниц из трубы льется струя горячей воды прямо на тротуар, по которому ходят люди!", – говорится в подписи к видео.

При этом не понятно, откуда труба появилась на фасаде здания.

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О Еврейской больнице

Так ее называли и называют до сих пор еще с 1802 года. Сейчас это подуставший, но, тем не менее, уникальный архитектурный ансамбль, который создавали архитекторы Минкус, Клейн, Троупянский, Гальперсон. И если в 1803 году тут насчитывалось 20 коек, то к 1894 году единовременно там могли принимать 230 пациентов.

Изначально там действительно лечили только евреев, но к концу позапрошлого столетья вероисповедание пациента не играло ни какой роли. В настоящее время это Городская клиническая больница №1.

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