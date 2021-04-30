Смерть школярки від анорексії в Одесі. У неї підтвердили коронавірус (оновлено)

За кілька місяців дівчинка схудла на 27 кілограм – у неї пошкоджені всі органи

В Одесі 12-річна дівчинка, яка померла 29 квітня від анорексії, надійшла в дитячу лікарню вже в комі. Вона була у вкрай важкому стані.

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Про це розповіла головний лікар міської лікарні №3 Олена Артемова, пише 8NEWS.

За її словами, у школярки був пульс всього 20 уд/хв, температура тіла 35,2 градуси, а сатурація – 75%. Дитину підключили до апарату ШВЛ, була підозра на COVID-19. Через виснаження у неї пошкоджені абсолютно всі органи, а вага становила всього 28 кг.

Разом з нею в лікарню приїхала бабуся. Вона розповіла, що ще кілька місяців тому дівчинка важила 55 кг.

Лікарі 19 годин намагалися реанімувати дівчинку, але врятувати її не вдалося. Мати загиблої приїхала в лікарню вже після смерті дитини. На батьків завели кримінальну справу.

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Нагадаємо, у минулому році в Кривому Розі Дніпропетровської області через цькування оточуючих школярка довела себе до анорексії.