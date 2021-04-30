Смерть школьницы от анорексии в Одессе. У нее подтвердили коронавирус (обновлено)

За несколько месяцев девочка похудела на 27 килограмм – у нее повреждены все органы

В Одессе 12-летняя Ксения, которая умерла 29 апреля от анорексии, поступила в детскую больницу уже в коме. Она была в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом рассказала главный врач городской больницы №3 Елена Артемова, сообщает "Сегодня".

Видео: Сегодня

В каком состоянии была девочка

По словам Артемовой, у школьницы был пульс всего 20 уд/мин, температура тела 35,2 градуса, а сатурация – 75%. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. Из-за истощения у нее повреждены абсолютно все органы, а вес составлял всего 28 кг.

ПЦР-тест подтвердил коронавирус у ребенка. Директор считает, что ковид мог усугубить течение хронических заболеваний.

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Вместе с ней в больницу приехала бабушка. Она рассказала, что еще несколько месяцев назад девочка весила 55 кг. Ребенка пытались лечить у разных специалистов, но лечение не давало результатов. В "скорую" начала звонить, когда утром не смогла разбудить внучку.

Мы удивлены, что семья проживает в 300 метрах от больницы. Я спросила: почему так поздно вызвали скорую, на что она сказала – они обращались в другие клиники. Она согласилась что была проблема с питанием, сложно было ее накормить", – сказала медик.

Врачи 19 часов пытались реанимировать девочку, но спасти ее не удалось. Мать погибшей приехала в больницу уже после смерти ребенка, когда к ней наведались полицейские.

Что известно о девочке

Ксения мечтала стать моделью. В школе, где училась погибшая, ее семью хорошо знают. Мать до декрета преподавала там биологию и основы здоровья. Дети говорят – хорошая, спокойная и чувствительная учительница.

Про девочку говорят – отличница и ответственная староста класса.

"Девочка хорошо училась, ходила до начала дистанционного обучения, была активной, в класы ее очень любили дети", – сказала директор школы Лариса Герасимчук.

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Ученики рассказали, что видели в марте Ксению на уроках, она заметно похудела. А вот чтобы она ходила в столовую – не припоминают.

В полиции предварительно открыли дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. О семье известно, что родители разведены, мать второй раз вышла замуж, имеет еще двухмесячную дочь.

Напомним, в прошлом году в Кривом Роге Днепропетровской области из-за травли окружающих школьница довела себя до анорексии.