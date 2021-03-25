Смерть військової після щеплення від COVID-19: момент потрапив на відео

Момент смерті військової, яка померла через кілька днів після вакцинації від коронавірусув Одеській області, потрапив на камери відеоспостереження.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х Одеса".
На кадрах видно, як жінка розмовляє з кількома людьми, потім робить декілька кроків і падає обличчям вниз.
Нагадаємо, трагедія сталася 23 березня. Медики, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати жінку. В той день скарг на стан здоров'я у неї не було. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
Раніше ми повідомляли, що за результатами судмедекспертизи, смерть настала через гостру серцево-судинну недостатність. У неї також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
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