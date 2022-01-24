"Дивись, щоб я тебе не забила": в Одесі вчителька з лінійкою напала на учня (відео)

Дитина намагалася прикритися від ударів рукою

В Одесі вчителька побила учня. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі у школі вчителька побила учня лінійкою. Неприємний інцидент стався на уроці у 5-му класі у навчальній установі №92.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Батьки SOS".

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Деталі НП

На опублікованому відео можна побачити, як у школі №92 вчителька під час уроку підійшла до учня, схопила з його парти лінійку та почала бити хлопчика. Дитина намагалася прикритися від ударів рукою.

"У чому річ? Дивись, щоб я тебе не забила", – сказала вчителька школяру.

За кадром чути, як інші учні почали питати у педагога, навіщо б'є хлопчика.

Важливо відзначити, що після інциденту вчителька вже не працює у школі.

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На Закарпатті вчителька математики побила школяра

В одній із шкіл Рахівщини вчителька математики била та принижувала дитину перед усім класом через неправильні відповіді. Хлопчик не витримав і заплакав, проте його сльози ще більше розлютили жінку.

На відео видно, як вчителька кричить на школяра, котрий не може розв'язати приклад. Жінка почала злитися через неправильні відповіді та вдарила дитину рукою по голові. Після цього вона почала принижувати учня перед усім класом та погрожувати, що поставить йому поганий бал.