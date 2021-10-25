Стане ще холодніше. Якої чекати погоди в Одесі на початку тижня (карта)

В Одесі та області в понеділок, 25 жовтня, температура повітря буде нижча на кілька градусів, ніж у неділю. На вулиці очікується 8-11 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в усіх областях буде мінлива хмарність і північний вітер 3-8 м/с. Вночі та вдень опадів не очікується. Найтепліше буде в південних районах – 10-12 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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