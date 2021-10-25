Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Стане ще холодніше. Якої чекати погоди в Одесі на початку тижня (карта)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 жовтня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Одесі синоптики прогнозують невелике похолодання 25 жовтня
Якою буде погода в понеділок
Якою буде погода в понеділок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі та області в понеділок, 25 жовтня, температура повітря буде нижча на кілька градусів, ніж у неділю. На вулиці очікується 8-11 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

За даними синоптиків, сьогодні в усіх областях буде мінлива хмарність і північний вітер 3-8 м/с. Вночі та вдень опадів не очікується. Найтепліше буде в південних районах – 10-12 градусів тепла.

Якою буде погода в Одесі 25 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Реклама

Читайте також:

  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні . Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

134 235

захворіло за тиждень в Україні

+43%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Неділя, 24 жовтня
2:2
2:0
1:0
Опитування
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
ТОП-матчі

Маріуполь

27 жовт

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

27 жовт

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 24 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 989 668
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 965 692
Всього введених доз 15 955 360
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти