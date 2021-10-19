Тепло та сонячно. Яку погоду прогнозують синоптики в Одесі (карта)

В Одесі сьогодні, 19 жовтня, очікується сонячна і тепла погода. Температура повітря підніметься до 14 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У місті прогнозують день без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 5-7 градусів, а вдень підніметься максимум до 12-14 градусів тепла.
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Також очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
Якою буде погода в Україні в жовтні?
У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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