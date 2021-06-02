Торгував вилученим кокаїном. В Одесі затримали поліцейського

Правоохоронці затримали на гарячому свого колегу, який, як з'ясувалося, торгував наркотиками – що відомо

В Одесі затримали відповідального за речові докази поліцейського, який торгував вилученим кокаїном.

Реклама

Як повідомляє "Думська", посилаючись на власні джерела, обшуки з затриманням проводили співробітники Служби безпеки України в Київському відділенні поліції на Філатова.

Затриманий поліцейський був відповідальним за камеру речових доказів, з якої він і брав "товар" на продаж.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік продавав наркотики за біткоіни. Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами чорного ринку становить понад 400 тис. грн.

Також нагадаємо, на кордоні з Молдовою виявили кокаїн на 12 млн доларів.

Реклама

Крім того, іспанські митники затримали судно, на борту якого виявили 15 тонн гашишу.