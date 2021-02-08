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Вимагали гроші у імпортерів товарів: СБУ викрила хабарників на одеській митниці

8 лютого, 15:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Схема проіснувала декілька місяців

Оперативники Служби безпеки України затримали співробітників одного з митних постів в Одесі, які близько трьох місяців вимагали хабара у імпортерів вантажів.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, митники погрожували затягувати процес оформлення вантажів, а також завищувати рівень мит. Таким чином їм вдавалося збагачуватися на суму до трьох тисяч доларів на місяць.

Схема проіснувала декілька місяців. Правоохоронці затримали одного з фігурантів, старшого державного інспектора митного поста при отриманні чергового "траншу" від імпортерів. Йому повідомлено про підозру.

"Планується затримання інших фігурантів згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадових осіб і керівників Одеської митниці", – йдеться в повідомленні.

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Розпочато кримінальні провадження за статею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області попався на хабарі працівник ДФС.

Також нагадаємо, у Сумській області заступника голови ОТГ спіймали на великому хабарі.

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Одеса хабар корупція посадовці митниця вимагання
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