Вимагали гроші у імпортерів товарів: СБУ викрила хабарників на одеській митниці

Оперативники Служби безпеки України затримали співробітників одного з митних постів в Одесі, які близько трьох місяців вимагали хабара у імпортерів вантажів.
Як розповіли в пресслужбі відомства, митники погрожували затягувати процес оформлення вантажів, а також завищувати рівень мит. Таким чином їм вдавалося збагачуватися на суму до трьох тисяч доларів на місяць.
Схема проіснувала декілька місяців. Правоохоронці затримали одного з фігурантів, старшого державного інспектора митного поста при отриманні чергового "траншу" від імпортерів. Йому повідомлено про підозру.
"Планується затримання інших фігурантів згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадових осіб і керівників Одеської митниці", – йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальні провадження за статею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".
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