Требовали деньги у импортеров товаров: СБУ разоблачила взяточников на одесской таможне

Оперативники Службы безопасности Украины задержали сотрудников одного из таможенных постов в Одессе, которые около трех месяцев вымогали взятки у импортеров грузов.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, таможенники угрожали затягивать процесс оформления грузов, а также завышать уровень пошлин. Таким образом им удавалось обогащаться на сумму до трех тысяч долларов в месяц.

Схема просуществовала несколько месяцев. Правоохранители задержали одного из фигурантов, старшего государственного инспектора таможенного поста при получении очередного "транша" от импортеров. Ему сообщено о подозрении.

"Планируется задержание других фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Одесской таможни", – говорится в сообщении.

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Начато уголовные производства по статье "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области попался на взятке работник ГФС.

Также напомним, в Сумской области замглавы ОТГ поймали на крупной взятке.

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