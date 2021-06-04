Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічного

Одеській апеляційний суд залишив чинним вирок першої інстанції для обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко. Микола Тарасов проведе у в'язниці 15 років.

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Про це пише "Радіо Свобода".

Прокуратура Одеської області оскаржувало вирок першої інстанції та просила суд дати хлопцю довічне ув'язнення. Засідання проходили в закритому режимі.

Апеляційну скаргу також подавали родичі вбитої дівчинки. Вони просили доповнити вирок обвинуваченням у нарузі над тілом, але суд відмовив.

"Суд детально вивчив матеріали справи, вислухав апеляційні скарги, виступив адвокат Тарасова. Потім судді відмовили у задоволені обох апеляційних скарг. В частині міри покарання, 15 років, ми погоджуємося, але щодо наруги над тілом все ще не погоджуємося. Чи будемо ми подавати касацію, буде зрозуміло після рішення родини", – розповів адвокат родичів Даші Рубен Степанян.

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Нагадаємо, страшне вбивство в Іванівці на Одещині сталося у 2019 році. Тіло зниклої Даші Лук'яненко було знайдено після напружених пошуків 19 липня. Її виявили у вигрібній ямі на подвір'ї будинку сусідів зі слідами насильницької смерті. Відразу ж був затриманий 22-річний Микола Тарасов, який зізнався у вбивстві дитини.

Примітно, що пізніше, в грудні 2019 року, під час розгляду справи по суті в Роздільнянському районному суді Микола Тарасов заявив, що своєї провини не визнає і що це поліцейські силою змусили його зізнатися у вбивстві.