Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічного

4 червня, 13:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Суд відмовив у задоволенні скарги прокуратури і родичів убитої – подробиці справи

Одеській апеляційний суд залишив чинним вирок першої інстанції для обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко. Микола Тарасов проведе у в'язниці 15 років.

Реклама

Про це пише "Радіо Свобода".

Прокуратура Одеської області оскаржувало вирок першої інстанції та просила суд дати хлопцю довічне ув'язнення. Засідання проходили в закритому режимі.

Апеляційну скаргу також подавали родичі вбитої дівчинки. Вони просили доповнити вирок обвинуваченням у нарузі над тілом, але суд відмовив.

В тренді
Виманював на дорогу і полював: у Чернівцях хлопець стріляв у вуличних собак (відео)

"Суд детально вивчив матеріали справи, вислухав апеляційні скарги, виступив адвокат Тарасова. Потім судді відмовили у задоволені обох апеляційних скарг. В частині міри покарання, 15 років, ми погоджуємося, але щодо наруги над тілом все ще не погоджуємося. Чи будемо ми подавати касацію, буде зрозуміло після рішення родини", – розповів адвокат родичів Даші Рубен Степанян.

Реклама

Нагадаємо, страшне вбивство в Іванівці на Одещині сталося у 2019 році. Тіло зниклої Даші Лук'яненко було знайдено після напружених пошуків 19 липня. Її виявили у вигрібній ямі на подвір'ї будинку сусідів зі слідами насильницької смерті. Відразу ж був затриманий 22-річний Микола Тарасов, який зізнався у вбивстві дитини.

Примітно, що пізніше, в грудні 2019 року, під час розгляду справи по суті в Роздільнянському районному суді Микола Тарасов заявив, що своєї провини не визнає і що це поліцейські силою змусили його зізнатися у вбивстві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)
Олег Філімонов втратив онука (оновлено)Зірково
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відеоОдеса
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)Одеса
Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в Одесі
Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в ОдесіОдеса
Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовий
Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовийОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти