Погрожує і пише про вигаданих дітей: в Одесі суддя скаржиться на жінку, яка вважає себе його дружиною

Жінка намагалася потрапити в будинок судді, писала погрози його близьким а йому розповідала про неіснуючих дітей і подружнє життя

Суддя Приморського суду Одеси Андрій Бойчук втретє звернувся до Вищої ради правосуддя (ВРП) зі скаргою на жінку, яка раніше була присяжного цього суду. Вона нібито вважає себе його дружиною і постійно шантажує.

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Про це суддя написав у заяві.

Коли і як жінка почала вважати себе дружиною судді

У 2017 році суддя Бойчук розірвав шлюб цієї жінки за позовом її колишнього чоловіка. Жінка була проти розлучення і просила дати час на примирення. На наступному засіданні вона погодилася на розірвання шлюбу, що суд і зробив.

Ця жінка була також присяжного Приморського суду. Через два місяці після розірвання шлюбу одеситка, за словами судді, почала його переслідувати. Чоловік не сприймав це серйозно поки жінка не спробувала потрапити в його будинок і почала погрожувати його матері і знайомим.

Писала про вигаданих дітей і погрожувала близьким

Вперше Бойчук звернувся до ВРП 29 квітня 2020 року, також подав заяву в поліцію. Він стверджує, що в соцмережах жінка знущається і над іншими людьми: пише їм загрози і поширює наклеп.

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У відповіді ВРП йдеться, що нехай ситуацію перевіряють правоохоронці.

У серпні того ж року він скаржився, що ця жінка пише йому свої фантазії про їх спільне подружнє життя, вигаданих дітей і інтимні відносини. Коли у неї поганий настрій, то погрожує зруйнувати його кар'єру.

Також суддя повідомив, що жінка забороняє йому мати з кимось стосунки, відстежує усіх, з ким він контактує, тероризує листами і дзвінками і погрожує, що попри все вони будуть разом.

Більш того, порушниця нібито надсилає Бойчуку фото нецензруного змісту і вимагає, щоб суддя вніс її у свою декларацію про доходи як члена сім'ї. Суддя підозрює, що у жінки є психічні відхилення. Жінка нібито зізнавалася, що працювала в суді тільки заради доступу до свого уявного чоловіка.

Однак на другу заяву в раді відреагували так само.

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Третій раз Бойчук написав у ВСП 31 травня 2021 року. За його словами, з квітня ця жінка вимагала грошового забезпечення: оплатити стоматологічні послуги, спортзал, купити прикраси, інакше пригрозила писати на нього скарги в усі інстанції і позбавити кар'єри судді.

Нагадаємо, раніше в Одесі здійснювали замах на життя глави суду, у якому винесли вирок Стерненку.