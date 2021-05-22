В Одесі здійснили замах на життя глави суду, в якому винесли вирок Стерненку

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнах в його кабінеті стріляли невідомі. Він заявив про втручання в його діяльність в правоохоронні органи.

Реклама

Відповідний лист судді опублікували на сайті Вищої ради правосуддя.

Кічмаренко повідомив, що 17 травня, увійшовши в свій робочий кабінет, зауважив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було простріляне з невідомої зброї.

"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко на мене. Те, що сталося, я пов'язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", – йдеться в листі.

Читайте також: Стерненка відпустили під домашній арешт

Реклама

Поліція зареєструвала порушення.

Раніше ми писали, що одеський апеляційний суд відхилив клопотання захисту активіста Сергія Стерненка про відвід суддів. Прихильники Стерненка заявили, що протестуватимуть.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.