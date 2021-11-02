Помер через добу. Літнього одесита виписали з лікарні після коронавірусу з розбитою головою

Пенсіонера просто вивезли на вулицю та віддали внучці разом із особистими речами та всього в крові

Літнього одесита після коронавірусу виписали з травмою голови / Фото: Колаж: Сьогодні

Літнього одесита, госпіталізованого до п'ятої лікарні на Троїцькій із COVID-19, виписали з травмою голови. 83-річний пенсіонер помер вдома через добу.

Про це пише "Одеса Зараз".

Івану Петровичу Русолу стало погано 10 жовтня, сатурація впала до 85%, ПЛР-тест підтвердив коронавірус, через вік сімейний лікар рекомендував покласти чоловіка до лікарні.



Через три тижні лікування Іван Петрович зателефонував онучці і розповів, що впав і сильно розбив голову.



Наступного дня онука приїхала забирати дідуся і була шокована. У виписці не вказали навіть травми голови. А її дідусь просто викотили надвір і віддали їй.

"Ось так, разом із пакетом з особистими речами, всього в крові, брудного, у брудному памперсі. А зашивши голову, навіть не перев'язали нормально, а замотали пелюшкою", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 2 955 693 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 700 жителів України (всього – 68 727). Вилікувати вдалося 2 454 737 інфікованих (12 639 – за останню добу).

273 307 людей вакциновані від COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовано – 65 430 людей.

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