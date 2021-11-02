Умер спустя сутки. Пожилого одессита выписали из больницы после коронавируса з разбитой головой

Пенсионера просто вывезли на улицу и отдали внучке вместе с личными вещами и всего в крови

Пожилого одессита после коронавируса выписали с травмой головы / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожилого одессита, госпитализированного в пятую больницу на Троицкой с COVID-19, выписали с травмой головы. 83-летний пенсионер умер дома спустя сутки.

Об этом пишет "Одесса Сейчас".

Ивану Петровичу Русолу стало плохо 10 октября, сатурация упала до 85%, ПЦР-тест подтвердил коронавирус, из-за возраста семейный врач рекомендовал положить мужчину в больницу.



Спустя три недели лечения, Иван Петрович позвонил внучке и рассказал, что упал и сильно разбил голову.



На следующий день внучка приехала забирать дедушку и была шокирована.

В выписке не указана травма головы. А ее дедушку просто выкатили на улицу и отдали ей.

"Вот так, вместе с пакетом с личными вещами, всего в крови, грязного, в грязном памперсе. А зашив голову, даже не перевязали нормально, а замотали пеленкой", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).

273 307 человек вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

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