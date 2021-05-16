"Рівень вандалізму перевершив всі побоювання": в Одеському ботсаду спотворили унікальні рослини

Ботанічний сад оголосив два дні прогулянок на "старій" території, однак у перший же день відвідувачі затоптали рослини

В Одесі в перший день відкриття ботанічного саду відвідувачі зламали і затоптали багато унікальних рослин.

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Про це повідомили співробітники Одеського ботанічного саду в Facebook.

Ботанічний сад оголосив два дні прогулянок на "старій" території, яка є науковою і навчальною базою університету.

"На превеликий жаль, перший день прогулянок шокував, рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптано та виламано численні унікальні рослини. Багато відвідувачів категорично не згодні з тим, що це не місце для масових пікніків, дитячих ігор на свіжому повітрі. І взагалі, чому не можна зірвати "на пам'ять" бузку та півоній", – йдеться в повідомленні.

Співробітники ботсаду звернулися по допомогу до волонтерів, щоб відновити рослини.

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