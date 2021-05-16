Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

"Рівень вандалізму перевершив всі побоювання": в Одеському ботсаду спотворили унікальні рослини

16 травня, 15:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ботанічний сад оголосив два дні прогулянок на "старій" території, однак у перший же день відвідувачі затоптали рослини

В Одесі в перший день відкриття ботанічного саду відвідувачі зламали і затоптали багато унікальних рослин.

Реклама

Про це повідомили співробітники Одеського ботанічного саду в Facebook.

Ботанічний сад оголосив два дні прогулянок на "старій" території, яка є науковою і навчальною базою університету.

"На превеликий жаль, перший день прогулянок шокував, рівень вандалізму перевершив усі побоювання. Затоптано та виламано численні унікальні рослини. Багато відвідувачів категорично не згодні з тим, що це не місце для масових пікніків, дитячих ігор на свіжому повітрі. І взагалі, чому не можна зірвати "на пам'ять" бузку та півоній", – йдеться в повідомленні.

Співробітники ботсаду звернулися по допомогу до волонтерів, щоб відновити рослини.

В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси
В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)
В тренді
Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину
Реклама

Раніше ми писали, що в Києві невідомі пошкодили пам'ятник персонажу "Зоряних воєн" Майстру Йоді, єдиному в Європі. Також нещодавно вандали знівечили Алею художників.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)
В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)Одеса
Перелякана, голодна і жива: в Одеській області знайшли загублену дівчинку (оновлено)
Перелякана, голодна і жива: в Одеській області знайшли загублену дівчинку (оновлено)Одеса
В районі Одеси виявили російський військовий корабель
В районі Одеси виявили російський військовий корабельОдеса
Жуков, свастика і маленькйй песик: чим відзначилася у День перемоги Одеса (відео)
Жуков, свастика і маленькйй песик: чим відзначилася у День перемоги Одеса (відео)Одеса
На очах у знайомих. На кладовищі на Одещині зарізали чоловіка
На очах у знайомих. На кладовищі на Одещині зарізали чоловікаОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти