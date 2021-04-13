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У центрі Одеси спалахнула багатоповерхівка (фото, відео)

13 квітня, 09:24

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Мешканців будинку евакуювали по сходах

В Одесі на вулиці Середньофонтанській, 35 загорівся житловий комплекс "Апельсин".

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, пожежа почалася на 24 поверсі в офісному приміщенні.

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Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Рятувальники локалізували пожежу о 8:05 і ліквідували її о 8:07 на площі 60 "квадратів".

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На щастя, загиблих і постраждалих немає. 55 осіб евакуювали сходами.

Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

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Нагадаємо, раніше в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок у приватному секторі, в якому розташований готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

Також новини "Сьогодні" писали, що в Одесі в шестиповерховому будинку на розі Пушкінської та Троїцької вулиць, відомому як прибутковий будинок Асвадурова, спалахнула велика пожежа.

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Одеса багатоповерхівка пожежа
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