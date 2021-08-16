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У центрі Одеси власник жорстоко знущався над конем, що впав (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Діана Федотова Діана Федотова кореспондент
16 серпня, 02:05
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Одесити та гості міста благали чоловіка припинити знущання над знесиленим конем, однак той відмовлявся. Принаймні до приїзду поліції
У Одесі знущалися над конем / колаж "Сьогодні"
У Одесі знущалися над конем / колаж "Сьогодні"

В центрі Одесі спостерігали жахливу картину – кінь, який тягнув за собою важку металеву прогулянкову карету, після кількох спроб здолати гірку впав разом із вантажем, травмувавши ногу. А супроводжувач навіть не намагався звільнити тварину від пасків, а продовжував грубо смикати.

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Очевидці розповіли кореспонденту новин "Сьогодні" подробиці події та чим усе закінчилося.

Світлана, яка із друзями саме гуляла поруч, каже, що люди благали власника припинити знущання та відчепити всі ремені. Однак, той відмовлявся.

"Я запропонувала чоловіку, який керує цим всім, щоб її відстебнув, повів на тротуар, там де їй буде нормально, стійко. На що у відповідь полилася агресія і він сказав, що так тисячу разів робив", – розповіла очевидиця.

Знесилена тварина лежала посеред дороги, а поряд їздили автіки

"У неї сіпалися ноги, вона не могла встати, вона намагалася, але у неї не виходило. Кров тече, у неї нога зламана. Відпусти ж її або поклади під копита щось", – шокована Світлана.

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Натовп обурених перехожих ледь не лінчував власника, який шокував усіх жорстокістю. Припинили конфлікт лише патрульні.

Що з конем

Коня підняли і повезли до ветклініки. Він житиме, кістки цілі. Тепер його долею опікуються зоозахисники.

На власника коня склали протокол. Він має сплатити штраф 3500 гривень. А зоозахисники вже оголосили про вечірні рейди містом: перевірятимуть, аби не мордували тварин.

Зоозахисниця Світлана Барсукова розповідає, що схеми, за якими працюють більшість ділків, дуже цинічні.

"На порозі м'ясокомбінату, перед забоєм, вони коней, з яких можна ще щось отримати – купують за 3 тис. гривнень, а одне коло покататися по центру міста коштує тисячу гривень. І щоб потім в сезон зимовий холодний не купувати корми і не платити за простій, за перетримку вірніше, цього коня знову везуть на м'ясокомбінат", – розповіла вона.

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Нагадаємо, 6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон №2351 про введення в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин, за яким за жорстоке поводження з тваринами тепер можна буде притягнути до кримінальної відповідальності.

Ми також писали, що у Києві 42-річному жителю Троєщини повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Він викинув кішку і чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. За скоєне йому загрожує строк.

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