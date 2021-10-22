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У Чорноморську величезне судно врізалося у причал – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 жовтня, 15:20
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В Одеській області судно не змогло вчасно загальмувати і протаранило причал – що відомо
У Чорноморську сталася аварія з судном
У Чорноморську сталася аварія з судном / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорноморську Одеської області 22 жовтня вантажне судно врізалося у причал у морському порту.

Про це повідомив сайт Ukrainian Shipping Magazine.

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Судно для перевезення генеральних вантажів HAKSA (прапор Палау) йшло з турецького порту Гебзе. Воно врізалося носом у причал №18 через те, що не встигло загальмувати.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Інформації про постраждалих поки немає. На фото видно, що в результаті зіткнення судно і причал отримали пошкодження.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Відомо, що судно HAKSA збудоване у 1993 році. Дедвейт – 3 тис. 92 тонни, довжина – 86,4 м, ширина – 14,54 м.

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