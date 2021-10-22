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В Черноморске огромное судно врезалось в причал – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 15:20
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В Одесской области судно не смогло вовремя затормозить и протаранило причал – что известно
В Черноморске произошла авария с судном
В Черноморске произошла авария с судном / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черноморске Одесской области 22 октября грузовое судно врезалось в причал в морском порту.

Об этом сообщил сайт Ukrainian Shipping Magazine.

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Судно для перевозки генеральных грузов HAKSA (флаг Палау) шло из турецкого порта Гебзе. Оно врезалось носом в причал №18 из-за того, что не успело затормозить.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Информации о пострадавших пока нет. На фото видно, что в результате столкновения судно и причал получили повреждения.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Известно, что судно HAKSA построено в 1993 году. Дедвейт – 3 тыс. 92 тонны, длина – 86,4 м, ширина – 14,54 м.

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