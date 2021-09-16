В Одеській області суховантаж протаранив три прогулянкових катери (фото)

Унаслідок зіткнення на річці Дунай пошкодження отримали всі судна

Суховантаж врізався в інші судна на Дунаї / Фото: УСИ

В Одеській області, де раніше спалахнув катер, на річці Дунай суховантаж, що йшов з Рені, врізався у прогулянкові яхти.

Про це повідомили в Telegram-каналі "УСІ – новини Одеси".

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Зазначається, що судно Kormoran перевозило пшеницю, але недалеко від Ізмаїла у нього відмовив двигун. Незабаром суховантаж налетів на берег і зачепив три пришвартованих прогулянкових катамарана.

Пошкоджені судна. фото УСІ

У результаті судна отримали пошкодження, а рух по території Сулинського каналу перекрили на дві години. Kormoran зняли з мілини і відбуксирували в Сулину.

Суховантаж вже відбуксирували. Оото УСІ

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