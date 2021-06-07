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В Одесі дельфін вкусив хлопчика. У дельфінарії кажуть, що винна дитина (відео)

7 червня, 12:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Інцидент в одеському дельфінарії "Немо" обговорюють у Мережі – як відреагувала адміністрація закладу

В Одесі під час шоу дельфін вкусив дитину. Хлопчика відвезли в лікарню, лікарі наклали йому шви.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Інфо".

У Мережі пишуть, що інцидент стався ніби то під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин.

"Усі поруч стояли, дельфіни до кожного підпливали, стрибали, пищали, але мого схопили за руку", – написала мати постраждалої дитини.

Що кажуть у дельфінарії

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У дельфінарії заявили, що дитина сама винна, адже перед кожним шоу багаторазово попереджають, що "заборонено підходити близько до бортика басейну, опускати у воду руки".

До ситуації, яка сталася на відео, це оголошення прозвучало чотири рази. В адміністрації пояснили, що спочатку дитина повільно простягала йому руку. А тварина знає, що якщо їй щось простягають, вона відразу отримає рибку прямо в рот.

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"Також на відео видно, що дельфін не мав наміру кусати хлопчика, він просто хотів вихопити "ласощі" з руки, а дитина інстинктивно відсмикнула руку. Аналогічна ситуація може статися, якщо дражнити їжею собаку, коня або будь-яку іншу тварину", – сказали в дельфінарії.

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Також у закладі спростували чутки, що "напад" трапляється не вперше. Зазначається, що будь-яке спілкування між людьми і дельфінами проходить тільки в присутності тренера, і така ситуація – перша за 16 років.

Нагадаємо, у минулому році в річку під Миколаєвом заплив дельфін.

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